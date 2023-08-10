Почему в Казахстане не стали надолго блокировать Яндекс, объяснили в МЦРИАП

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности объяснили, почему сайт Yandex.kz сначала перестал открываться в Казахстане, а затем вновь стал доступен, сообщает Zakon.kz.

В МЦРИАП вновь прокомментировали ситуацию с ограничением работы сайта Yandex.kz.

"Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство. В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность к исполнению всех требований законодательства РК". МЦРИАП

Временное ограничение доступа к сайту, как отметили в министерстве, использовали из-за того, что "Яндекс" не предоставил ответ на запрос МЦРИАП от 25 июля. Запрос касался информации о местоположении центров обработки данных, которые использует компания, и мерах защиты персональных данных граждан РК, а также о принципах, на которых "Яндекс" взаимодействует с правоохранительными и специальными органами.

9 августа сообщалось, что у большинства интернет-пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz. Позже в пресс-службе компании заявили, что домен Yandex.kz и все сервисы "Яндекса" вновь доступны для пользователей в Казахстане в обычном режиме.

8 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей. В компании заверили, что российское законодательство не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, российские госорганы могут получить исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур.