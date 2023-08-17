10 дней остаются без воды жители целого микрорайона Талдыкоргана

Жители дачного массива Шайкорган вынуждены оставаться без воды десятые сутки. Порыв на основной трубе не могут восстановить уже больше недели, сообщает Zakon.kz.

Отключение воды произошло сразу на девяти улицах дачного сообщества. Водоснабжение в Шайкоргане провели еще в 2019 году, но порывы случаются на регулярной основе. Жители рассказывают, что не могут дозвониться до акимата, и они неохотно идут на контакт с местными.



Корреспонденту Zakon.kz в акимате Талдыкоргана ответили, что гарантийный срок подрядной компании уже истек, а полное отключение воды произошло три дня назад.



"14.08.2023 года было полностью отключено водоснабжение в связи с порывом на основной трубе (Д110 пластик), на данный момент отключены все абоненты. Также имеются порывы на девяти улицах. На сегодняшний день рассматривается вопрос финансирования для устранения", – говорится в сообщении пресс-службы акима Талдыкоргана.



Когда же решат проблему и сколько еще нужно жителям оставаться без благ цивилизации, в местной администрации не уточнили.

