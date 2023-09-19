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Больше двух недель остаются без горячей воды жители Конаева

Больше двух недель остаются без горячей воды жители Конаева Фото: pexels
Жители Конаева жалуются, что им отключили горячую воду на неопределенный срок. Уже больше двух недель горожане вынуждены терпеть такие условия, сообщает Zakon.kz.

Учебный год набирает обороты, а жители Конаева уже устали греть воду в кастрюлях, чтобы искупать детей. Больше двух недель административный центр Алматинской области живет без горячей воды. 

"Сказали, что отключат воду в самом начале учебного года. Несмотря на наше возмущение, воды все еще нет. Быстрее бы ее включили, уже устали детей купать в тазиках. Так же нельзя, нужно было проводить все работы летом, когда дети никуда не ходили", – жалуется местная жительница Айнур Налибаева. 

В акимате Конаева объяснили отключение воды тем, что на местной котельной проводят ревизию. Доступ к горячей воде жители города получат в течение двух недель.


"Основная причина отключения – перевод Алматинской ТЭЦ на газ. А ТЭЦ и наша котельная питаются от одного газопровода. Пока в Алматы подключат и настроят систему, пройдет примерно пара недель. За период простоя на котельной проведут ревизию, ремонт и (или) замену запорной арматуры", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Конаева. 

В начале сентября жителям Конаева отключили воду на неопределенный срок. Аналогичная ситуация и в соседней Жетысуской области. Талдыкорганцы остались без горячей воды почти до конца сентября

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