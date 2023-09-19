Больше двух недель остаются без горячей воды жители Конаева

Жители Конаева жалуются, что им отключили горячую воду на неопределенный срок. Уже больше двух недель горожане вынуждены терпеть такие условия, сообщает Zakon.kz.

Учебный год набирает обороты, а жители Конаева уже устали греть воду в кастрюлях, чтобы искупать детей. Больше двух недель административный центр Алматинской области живет без горячей воды.



"Сказали, что отключат воду в самом начале учебного года. Несмотря на наше возмущение, воды все еще нет. Быстрее бы ее включили, уже устали детей купать в тазиках. Так же нельзя, нужно было проводить все работы летом, когда дети никуда не ходили", – жалуется местная жительница Айнур Налибаева.

В акимате Конаева объяснили отключение воды тем, что на местной котельной проводят ревизию. Доступ к горячей воде жители города получат в течение двух недель.







"Основная причина отключения – перевод Алматинской ТЭЦ на газ. А ТЭЦ и наша котельная питаются от одного газопровода. Пока в Алматы подключат и настроят систему, пройдет примерно пара недель. За период простоя на котельной проведут ревизию, ремонт и (или) замену запорной арматуры", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Конаева.

В начале сентября жителям Конаева отключили воду на неопределенный срок. Аналогичная ситуация и в соседней Жетысуской области. Талдыкорганцы остались без горячей воды почти до конца сентября.

