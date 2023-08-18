В Казахстане с 1 сентября увеличат размер стипендий

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению правительства, которое подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, увеличение стипендий ожидает: студентов бакалавриата – на 20%,

обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%,

студентов ТиПО – на 50%. Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий: докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") – 217 500 тенге;

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;

магистрантам – 97 024 тенге;

интернам – 75 890 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге. "Вместе с тем в рамках реализации Послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%". Пресс-служба правительства РК Ранее сообщалось, на сколько вырастут стипендии казахстанских студентов и магистрантов.

Читайте также Участники II Международного симпозиума художников "Botaı – Uly dala mádenıetі" прибыли в СКО Штормовое предупреждение объявили синоптики в нескольких областях Казахстана Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам

Следите за новостями zakon.kz в: