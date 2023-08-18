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В Казахстане с 1 сентября увеличат размер стипендий

стипендии Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению правительства, которое подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, увеличение стипендий ожидает:

  • студентов бакалавриата – на 20%,
  • обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%,
  • студентов ТиПО – на 50%.

Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

  • докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") – 217 500 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;
  • магистрантам – 97 024 тенге;
  • интернам – 75 890 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге.
"Вместе с тем в рамках реализации Послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%". Пресс-служба правительства РК

Ранее сообщалось, на сколько вырастут стипендии казахстанских студентов и магистрантов.

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