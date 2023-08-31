Сколько студентов будут получать повышенную стипендию в Алматы с 1 сентября
Фото: gov.kz
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаевас 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.
В Алматы функционируют 35 вузов и 85 колледжей. Под данную норму попадают 95 тыс. студентов вузов.
В Алматы повышенную стипендию получат порядка 95 тыс. из 191 тыс. студентов вузов (остальные 96 тыс. – учащиеся платных отделений):
- бакалавриат – 81,4 тыс.
- магистратура – 8,6 тыс.
- докторантура – 2,1 тыс.
- резидентура – 1,1 тыс.
- интернатура – 1,8 тыс.
Также повышение стипендии коснется 20 тыс. 303 учащихся колледжей.
По сообщению пресс-службы правительства, размер стипендий повысят: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам ТиПО – на 50%. Установлены следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки "здравоохранение") – 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;
- магистрантам – 97 024 тенге;
- интернам – 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "здравоохранение" – 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.
Ранее сообщалось, что 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript