Сколько студентов будут получать повышенную стипендию в Алматы с 1 сентября

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаевас 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

В Алматы функционируют 35 вузов и 85 колледжей. Под данную норму попадают 95 тыс. студентов вузов.



В Алматы повышенную стипендию получат порядка 95 тыс. из 191 тыс. студентов вузов (остальные 96 тыс. – учащиеся платных отделений):

бакалавриат – 81,4 тыс.

магистратура – 8,6 тыс.

докторантура – 2,1 тыс.

резидентура – 1,1 тыс.

интернатура – 1,8 тыс.

Также повышение стипендии коснется 20 тыс. 303 учащихся колледжей.

По сообщению пресс-службы правительства, размер стипендий повысят: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам ТиПО – на 50%. Установлены следующие размеры стипендий:

докторантам (в том числе по направлению подготовки "здравоохранение") – 217 500 тенге;

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;

магистрантам – 97 024 тенге;

интернам – 75 890 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "здравоохранение" – 41 898 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.

Ранее сообщалось, что 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак".