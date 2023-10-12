Цены на социально значимые продукты снова растут в Казахстане

Стоимость социально значимых продуктов в Казахстане снова начала повышаться. За прошедшую неделю цены выросли на 0,1%, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной Бюро национальной статистики 12 октября, в годовом выражении цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 5,6%. Подорожание коснулось большинства продуктов из списка.

Согласно данным статистиков, в Казахстане заметнее всего выросли цены на яйца (+1,3%). Также подорожали гречневая крупа (+0,7%), мука, творог (+0,5%), молоко (+0,3%), курятина, кефир, соль (+0,2%), хлеб, рис, сливочное масло (+0,1%).





Инфографика Бюро национальной статистики

Снизились цены на овощи (лук -1,7%, морковь -1,5%, картофель -1,1%, капуста -0,8%), макаронные изделия (-0,3%), подсолнечное масло и сахар (-0,1%). Не изменилась стоимость говядины.



Ранее в правительстве Казахстана выразили беспокойство в связи с ростом цен на муку в 13 регионах.