Сегодня, 18 августа 2023 года, в Шымкенте проходит региональный гражданский форум "Вызовы времени и роль молодежи в изменениях. Молодежная политика в страновом и международном измерениях".

В нем приняли участие министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, аким Шымкента Мурат Айтенов, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, руководители и активные члены неправительственных организаций города.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Глава МИОР РК отметил, что в стране закладывается прочная законодательная основа для становления и укрепления гражданского общества.

"В соответствии с поручением президента, законопроект "Об общественном контроле", направленный на повышение общественной активности граждан, обеспечение прозрачности государственных органов, квазигосударственного сектора, сейчас проходит обсуждение в Мажилисе, после чего поступит на рассмотрение Сената. Также на рассмотрении Сената представлен законопроект "Об институте онлайн-петиций". В Мажилис был направлен проект, направленный на внесение изменений в закон "Об общественных объединениях", – сказал Дархан Кыдырали.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Министр добавил, что эти законодательные основы позволят институтам гражданского общества более активно участвовать в решении социальных проблем населения и модернизации общественно-политической системы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В свою очередь Мурат Айтенов в своем выступлении на открытии форума отметил, что формирование и развитие гражданского общества – одна из важнейших стратегических задач государственной политики.

"Особое внимание глава государства уделяет повышению роли неправительственных организаций и общественных объединений. В настоящее время в Шымкенте расширяется сфера деятельности институтов гражданского общества. Одним из аргументов является то, что в городе зарегистрировано более 550 неправительственных организаций", – сказал аким третьего мегаполиса страны.

На форуме выступили президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Гражданского альянса Шымкента Жумагали Билисбеков, руководитель общественного объединения "Жас ғалым-жастар" Амантай Толтебаев и другие.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, что предложения и инициативы, озвученные на региональном форуме, будут направлены на рассмотрение соответствующих государственных органов, а наиболее актуальные будут представлены в повестку дня республиканского гражданского форума, который состоится в октябре в Астане.