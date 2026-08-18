Яблочный Спас 19 августа: главные запреты и приметы дня

19 августа 2026 года в народе отмечают Яблочный Спас. День связан с множеством примет и запретов, сообщает Zakon.kz.

В народный календарь 19 августа вошло под названиями Яблочный Спас, Второй Спас и Спас на горе. Суть этого дня заключалась в выражении признательности земле. В этот день крестьяне приносили в храмы корзины, наполненные яблоками, грушами, виноградом и медом, для освящения первого урожая. Существовало поверье, что в это время фрукты наделяются особой силой и лечебными качествами, а совместное угощение способствует укреплению семейных и соседских связей, пишет URA.RU.

Народные приметы о погоде 19 августа

Если день выдался ясным и сухим, это предвещает теплую и сухую осень, однако зима может оказаться морозной и малоснежной.

Дождливая погода – признак того, что осень будет дождливой, а зима – снежной и суровой.

Сырая и пасмурная погода сулит осень с дождями.

Пожелтевшие листья на деревьях могут свидетельствовать о том, что похолодание наступит раньше обычного, а зима будет холодной.

Большое количество паутины указывает на то, что "бабье лето" продлится долго.

Если дует северный ветер, есть вероятность ранних заморозков.

В народе также верили, что первое съеденное яблоко расскажет о будущем. Кислое яблоко пророчило неприятности, сладкое – радость и счастье, кисло-сладкое предсказывало крепкую семью, покой и уют в доме.

Что можно делать 19 августа

В этот день в храмах освящают яблоки, виноград и мед. Считается, что после освящения они приобретают целебные свойства и дарят здоровье тем, кто их употребляет.

Принято делиться урожаем с окружающими: первыми яблоками угощают родственников, соседей и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Существует поверье, что проявленная щедрость вернется в большем объеме.

Хозяйки готовят праздничную выпечку – пироги с яблоками, репой или ягодами.

Что нельзя делать 19 августа

В Яблочный Спас нельзя ссориться, чтобы не навлечь несчастья.

Не рекомендуется отказывать в помощи или угощении: скупость наши предки расценивали как серьезный грех, который мог привести к бедности и одиночеству в будущем.

Также нельзя убивать насекомых – даже уничтожение комаров или мух могло, согласно поверьям, стать причиной болезней. Также в Яблочный Спас нельзя прогонять мух, если они сядут на руку, чтобы не спугнуть счастье.

Нежелательно работать в этот день. Рекомендуется посвятить время молитве, отдыху и общению с семьей.

В этот день также можно сделать ритуалы на привлечение финансового благополучия и достатка.