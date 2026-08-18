#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Советы

Яблочный Спас 19 августа: главные запреты и приметы дня

яблоки, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:42 Фото: pixabay
19 августа 2026 года в народе отмечают Яблочный Спас. День связан с множеством примет и запретов, сообщает Zakon.kz.

В народный календарь 19 августа вошло под названиями Яблочный Спас, Второй Спас и Спас на горе. Суть этого дня заключалась в выражении признательности земле. В этот день крестьяне приносили в храмы корзины, наполненные яблоками, грушами, виноградом и медом, для освящения первого урожая. Существовало поверье, что в это время фрукты наделяются особой силой и лечебными качествами, а совместное угощение способствует укреплению семейных и соседских связей, пишет URA.RU.

Народные приметы о погоде 19 августа

  • Если день выдался ясным и сухим, это предвещает теплую и сухую осень, однако зима может оказаться морозной и малоснежной.
  • Дождливая погода – признак того, что осень будет дождливой, а зима – снежной и суровой.
  • Сырая и пасмурная погода сулит осень с дождями.
  • Пожелтевшие листья на деревьях могут свидетельствовать о том, что похолодание наступит раньше обычного, а зима будет холодной.
  • Большое количество паутины указывает на то, что "бабье лето" продлится долго.
  • Если дует северный ветер, есть вероятность ранних заморозков.

В народе также верили, что первое съеденное яблоко расскажет о будущем. Кислое яблоко пророчило неприятности, сладкое – радость и счастье, кисло-сладкое предсказывало крепкую семью, покой и уют в доме.

Что можно делать 19 августа

В этот день в храмах освящают яблоки, виноград и мед. Считается, что после освящения они приобретают целебные свойства и дарят здоровье тем, кто их употребляет.

Принято делиться урожаем с окружающими: первыми яблоками угощают родственников, соседей и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Существует поверье, что проявленная щедрость вернется в большем объеме.

Хозяйки готовят праздничную выпечку – пироги с яблоками, репой или ягодами.

Что нельзя делать 19 августа

В Яблочный Спас нельзя ссориться, чтобы не навлечь несчастья.

Не рекомендуется отказывать в помощи или угощении: скупость наши предки расценивали как серьезный грех, который мог привести к бедности и одиночеству в будущем.

Также нельзя убивать насекомых – даже уничтожение комаров или мух могло, согласно поверьям, стать причиной болезней. Также в Яблочный Спас нельзя прогонять мух, если они сядут на руку, чтобы не спугнуть счастье.

Нежелательно работать в этот день. Рекомендуется посвятить время молитве, отдыху и общению с семьей.

В этот день также можно сделать ритуалы на привлечение финансового благополучия и достатка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Костанай, пограничники, День пограничника
15:43, Сегодня
Истории мужества, парад и военная техника: чем запомнился День пограничника в Костанае
яблоки на тарелке
13:35, 19 августа 2025
19 августа Яблочный Спас: ритуалы на привлечение денег
традиции, Медовый спас, 14 августа, приметы, запреты
16:31, 12 августа 2025
14 августа – Медовый Спас: день, когда нельзя ссориться, работать и торговать сладким
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
16:40, Сегодня
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:22, Сегодня
"Греко-римлянин" из Армении завершил выступление казаха Нурдаулета Рахмана на ЧМ-2026
Ислам Махачев
16:17, Сегодня
Экс-чемпион Адесанья заявил, что Махачев доказал своё превосходство в UFC
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:01, Сегодня
Казахстанский "классик" Марлан Бакаев потерпел фиаско в судьбоносной для себя схватке на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: