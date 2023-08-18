Олимпийское движение Казахстана отмечает 30-летний юбилей

Национальный Олимпийский комитет РК в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане начинает цикл мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Ряд знаменательных событий будет проходить в течение 30 дней в регионах и завершится юбилейной сессией НОК в Астане. В праздновании примут участие выдающиеся спортсмены, ветераны и деятели спорта, внесшие огромный вклад в развитие и становление Олимпийского движения в Республике Казахстан. География поездок охватывает Астану, Алматы, Шымкент и все регионы Казахстана.



"Национальный Олимпийский комитет РК является ровесником Независимости Казахстана. За 30 лет была проделана колоссальная работа. И сегодня НОК РК – это важный член международного спортивного сообщества и надежный партнер мировых спортивных организаций. Мы отмечаем 30-летний юбилей Олимпийского движения в Казахстане. И я хотел бы поблагодарить каждого, кто внес вклад в наши общие победы", – прокомментировал президент НОК РК Тимур Кулибаев.

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках визитов в регионы состоится чествование ветеранов и деятелей спорта, награждение юбилейными медалями. Во время проведения мероприятий состоится ряд спортивно-массовых соревнований. Акция стартует сегодня в Жамбылской области в городе Тараз.



Ранее в Казахстане отметили Международный олимпийский день.