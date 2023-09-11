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Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области Фото: пресс-служба НОК РК
Национальный Олимпийский комитет в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане продолжает цикл мероприятий в регионах. Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в Алматинской области.

Спортивным символом Алматинской области является борец Нурбахыт Тенизбаев. В 2008 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Также регион представляет призер ЧМ по греко-римской борьбе Демеу Жадраев, призер ЧА Асхат Дильмухамедов (греко-римская борьба). В Алматинской области воспитывает чемпионов именитый тренер по тяжелой атлетике Лазер Дон.

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области

Фото: пресс-служба НОК РК

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков в своей поздравительной речи отметил большой вклад ветеранов Алматинской области в развитие казахстанского спорта. Также он пожелал всем успехов и здоровья.

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области

Фото: пресс-служба НОК РК

Юбилейными медалями и дипломами были награждены заслуженный тренер РК по боксу Турсынгали Едилов,именитый тренер по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Кальтенбергер, тренер по женской борьбе Кайрат Сагадиев. В церемонии награждения приняли участие олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Серик Сапиев.

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК чествовал деятелей спорта Алматинской области

Фото: пресс-служба НОК РК

Делегация НОК РК проводит мероприятия во всех регионах Казахстана в рамках юбилейного празднования. Торжественные акции проходят с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

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