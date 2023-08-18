Стенды с рекомендованными ценами на такси появились в аэропорту Алматы

Палата предпринимателей Алматы определила рекомендованные тарифы на такси в городском аэропорту. С ними уже можно ознакомиться на специальных стендах, сообщает Zakon.kz.

"В начале туристического сезона в июне в течение двух недель рабочая группа проводила анализ стоимости такси, которые предоставляют сервисы заказа: AparuTaxi, Region, Yandex Taxi, Uber, Blue Sky Energy и других. Рассчитаны средние цены на поездку. Тарифы на пассажирские перевозки варьируются от 1200 до 12 000 тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Самая высокая стоимость указывается в премиум-сегменте такси – от терминала аэропорта до горнолыжного курорта "Шымбулак", – пояснил Нариман Ибрагимов.

Среди членов рабочей группы, анализировавших стоимость такси в аэропорту, были представители Авиационной транспортной прокуратуры, управления туризма, Международного аэропорта Алматы, ДГД и других ведомств.







Завышенные цены на такси в Алматинском аэропорту ранее уже не раз становились поводом для возмущения. Например, в апреле недобросовестный таксист потребовал у иностранца 40 тысяч тенге за поездку из аэропорта в Наурызбайский район.

Как сообщил и.о. председателя Палаты предпринимателей Алматы Нариман Ибрагимов на брифинге в РСК, Совет по туризму при палате проанализировал стоимость услуг такси в городском аэропорту. Отраслевой комитет оценил расценки разных сервисов и установил оптимальные тарифы. Стенды, на которых указаны рекомендованные цены на такси, уже разместили на территории аэропорта.