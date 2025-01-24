Аэропорт Алматы не будет поднимать тарифы на парковку

Аэропорт Алматы не будет повышать тарифы на парковку после предостережения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 января 2025 года рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы". Поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года", – сообщили в агентстве.

Там отмечают, что согласно статье 198 Предпринимательского кодекса, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

"Благодаря своевременным действиям антимонопольного органа, Международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку. Это позволило избежать дополнительной финансовой нагрузки на пассажиров", – заключили в ведомстве.

Отметим, что такая же мера коснулась и аэропорта Астаны, который тоже анонсировал повышение тарифов на парковку.