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События

Аэропорт Алматы не будет поднимать тарифы на парковку

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 14:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аэропорт Алматы не будет повышать тарифы на парковку после предостережения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 января 2025 года рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы". Поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года", – сообщили в агентстве.

Там отмечают, что согласно статье 198 Предпринимательского кодекса, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

"Благодаря своевременным действиям антимонопольного органа, Международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку. Это позволило избежать дополнительной финансовой нагрузки на пассажиров", – заключили в ведомстве.

Отметим, что такая же мера коснулась и аэропорта Астаны, который тоже анонсировал повышение тарифов на парковку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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