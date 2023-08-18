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Топливо для самолетов на 972 млн тенге: в Актобе наказано руководство управления госзакупок

В Актобе выявили нарушения при закупке авиатоплива Фото: pilotgid.ru
В Актобе начальству по госзакупкам вменили санкции за дискредитацию госслужбы, сообщает Zakon.kz.

По данному тендеру единый организатор конкурсов в лице управления по госзакупкам утвердил одно из основных требований: наличие уведомления о начале или прекращении деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов, сообщается на сайте Актюбинской транспортной прокуратуры. 

По названному ключевому документу члены комиссии должны были определить потенциальных поставщиков, у которых имеется "разрешение" Министерства энергетики для занятия подобной деятельностью.

"Однако конкурсной комиссии не помешало признать победителем заявку одного из участников, у которого отсутствовало соответствующее разрешение. В этих действиях прокуратура усмотрела признаки оказания неправомерного предпочтения при принятии решений и направила представление в адрес акима Актюбинской области. Собранные материалы коллегиально рассмотрены на площадке регионального Совета по этике, который признал подобный шаг членов комиссии как совершение проступка, дискредитирующего государственную службу", – сказано в сообщении прокуратуры.

В результате распоряжением акима области от 10 августа на руководство Управления по государственным закупкам и других членов комиссии наложено взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".

Министерство финансов приказом от 20 июня 2023 года утвердило "Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка". 

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