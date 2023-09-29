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Капремонт водопровода на 160 млн тенге не выполнили в Актобе

Капремонт водопровода на 160 млн тенге не выполнили в Актобе Фото: Zakon.kz
Коммунальное предприятие в Актобе сорвало реализацию инвестпроекта по капитальному ремонту водопроводных сетей, который финансировали за счет жителей города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области 29 сентября, в инвестиционной программе АО "Aqtobe Su – Energy Group" было указано, что в этом году в Актобе следовало реализовать проект по ремонту водопровода в районе Сазда. Стоимость работ превышала 160 млн тенге.

Прокурорская проверка показала, что на самом деле капремонт водопровода так и не провели. При этом за реализацию инвестиционной программы платили горожане, финансировавшие ее через коммунальные выплаты.

После вмешательства прокуратуры тариф на воду в Актобе снизили на 4,6%. Тем самым удалось сократить расходы 152 тысяч жителей города.

Ранее сообщалось, что план по модернизации водопровода в Таразе сорвали на 24 млн тенге.

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