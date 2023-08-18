Права дольщиков защитили прокуроры в Мангистауской области
В 2023 году за привлечение средств дольщиков без разрешения по актам прокурорского надзора 22 застройщиков привлекли к административной ответственности по ст. 320 КоАП, сумма штрафов составила 16 млн тенге.
Застройщики строят дома с привлечением денег дольщиков, не соблюдая требования ст. 7 закона "О долевом участии в жилищном строительстве", где четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве.
Стройкомпании незаконно заключают лишь предварительные договоры купли-продажи и вводят в заблуждение граждан.
Прокуроры напомнили, что для достаточно безопасного выбора квартиры в новостройке нужно обратить внимание на несколько пунктов.
В обязательном порядке у строительной компании должны быть:
- решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;
- технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;
- разрешение на привлечение денежных средств дольщиков.
Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ.
В случае если эти документы не представлены, объект застройки считается незаконным, то есть не имеющим разрешительные документы.