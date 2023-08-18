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Права дольщиков защитили прокуроры в Мангистауской области

права дольщиков Фото: pixabay
Ранее неоднократно выявляли факты несоблюдения стройкомпаниями норм законодательства. Прокуроры Мангистауской области приняли меры. Несмотря на проводимую работу, продолжают иметь место случаи нарушения требований, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году за привлечение средств дольщиков без разрешения по актам прокурорского надзора 22 застройщиков привлекли к административной ответственности по ст. 320 КоАП, сумма штрафов составила 16 млн тенге.

Застройщики строят дома с привлечением денег дольщиков, не соблюдая требования ст. 7 закона "О долевом участии в жилищном строительстве", где четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве.

Стройкомпании незаконно заключают лишь предварительные договоры купли-продажи и вводят в заблуждение граждан.

Прокуроры напомнили, что для достаточно безопасного выбора квартиры в новостройке нужно обратить внимание на несколько пунктов.

В обязательном порядке у строительной компании должны быть:

  • решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;
  • технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;
  • разрешение на привлечение денежных средств дольщиков.

Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

В случае если эти документы не представлены, объект застройки считается незаконным, то есть не имеющим разрешительные документы.

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Данияр Кунафин
Мангистауская область
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