Права дольщиков защитили прокуроры в Мангистауской области

Ранее неоднократно выявляли факты несоблюдения стройкомпаниями норм законодательства. Прокуроры Мангистауской области приняли меры. Несмотря на проводимую работу, продолжают иметь место случаи нарушения требований, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году за привлечение средств дольщиков без разрешения по актам прокурорского надзора 22 застройщиков привлекли к административной ответственности по ст. 320 КоАП, сумма штрафов составила 16 млн тенге.



Застройщики строят дома с привлечением денег дольщиков, не соблюдая требования ст. 7 закона "О долевом участии в жилищном строительстве", где четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве.

Стройкомпании незаконно заключают лишь предварительные договоры купли-продажи и вводят в заблуждение граждан.

Прокуроры напомнили, что для достаточно безопасного выбора квартиры в новостройке нужно обратить внимание на несколько пунктов.

В обязательном порядке у строительной компании должны быть:

решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;

технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;

разрешение на привлечение денежных средств дольщиков.

Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

В случае если эти документы не представлены, объект застройки считается незаконным, то есть не имеющим разрешительные документы.