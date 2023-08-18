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В Караганде отреагировали на информацию о причастности племянника замакима к ЧВК "Вагнер"

замакима Фото: gov.kz
Пресс-секретарь акимата Карагандинской области Марина Шаповалова ответила на информацию о причастности племянника заместителя акима региона к ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, информация является фейком.

"Уважаемые журналисты и активные пользователи Facebook и других соцсетей! Сегодня некоторые паблики стали распространять недостоверную информацию о заместителе акима Карагандинской области Вадиме Басине. Заявляю, что, по словам Вадима Басина, у него нет племянников, поэтому сообщение о том, что якобы его племянник воевал в ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности", – написала Шаповалова в Facebook.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Николай Басин, которого называют племянником первого заместителя акима Карагандинской области Вадима Басина, погиб под Бахмутом в Украине 7 ноября 2022 года.

Ранее фейк о новых камерах "Сергек" обсуждали в Сети.

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