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Фейк о новых камерах "Сергек" появился в Сети

Фейк о новых камерах "Сергек" появился в Сети Фото: Zakon.kz
В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждают, что новые камеры "Сергек" распознают трещины на стеклах машин и определяют возраст сидящих впереди пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации Stopfake.kz, новую камеру "Сергек" в настоящее время тестируют в столице.  За счет высокого разрешения и встроенного поляризационного фильтра устройство позволяет получить четкое изображение автомобилей и находящихся в них водителей, а вот трещины на стеклах и возраст сидящих впереди пассажиров камера не определяет.

"Система "Сергек" в настоящее время фиксирует те же самые нарушения в автоматическом режиме, что и всегда: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки", – сообщили в пресс-службе Sergek Group.

Ранее астанчане на улицах города заметили новую камеру "Сергек".

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