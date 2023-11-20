Более шести тысяч квадратных метров жилья построили в Акмолинской области

Зерендинский район является одним из крупнейших туристических объектов страны, с каждым годом растет количество курортных зон, соответственно в районе идет комплексная работа направленная на строительство, ремонт инфраструктуры и других социально важных задач, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом рассказали в акимате района.



"В текущем году план по вводу составляет 5,0 тыс. кв. м. Работы идут согласно поставленной задаче : по итогам 10-ти месяцев введено 6,097 тыс. кв. м. все за счет индивидуального жилищного строительства, и ввода 40 квартирного жилого дома. Так же, имеется 2 проекта для реализаций, это строительство 45-ти квартирного жилого дома по улице Садовая 9 "Б" в селе Зеренда. Далее, разработка проектно-сметной документации на строительство пожарного депо и возведения историко-краеведческого музея в селе Зеренда. Реализуется разработка проектно-сметной документации по объекту строительство досугового центра в селе Алексеевка, Шагалалы", – акцентировал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.

Аким проинформировал, что на разработке находится проектно-сметная документация на строительство пункта временного содержания бродячих собак, кошек и скотомогильников.

По информации спикера, вопрос обеспечения населения Зерендинского района качественным водоснабжением на особом контроле, не остаются в стороне и поселки региона.





"На данный момент идет разработка ПСД в селах, Коктерек, Канай-би, Исаковка, Оркен, Кызылсая, Заречное и Озен. Ведется сбор исходных данных по селам Жолдыбай, Баратай и села Васильковка. По данным селам проведены конкурсы на земельно кадастровые работы, ожидаются получения земельных участков. После будут проведены государственные закупки для определения проектировщиков", – сообщил Асен Жаксылыков.

Акиматом района сообщается, что на территории Зерендинского района насчитывается более 2203 различных источников водоснабжения, в том числе 1301 скважин, 863 колодца, 31 водонапорная башня и 8 родников. Централизованным водоснабжением охвачено 41 СНП Зерендинского района. Из общего количества проживающих численностью 35039 человек в СНП Зерендинского района, охвачено централизованным водоснабжением более 18330 человек, где общая протяженность сетей водоснабжения составляет 307 км. Децентрализованным водоснабжением обеспечено 38 населенных пунктов. В текущем году разработаны проекты водоснабжения в селах им.Сакена Сейфулина, Бірлестік, Дороговка и Конысбай.

Комплексная работа, направленная на улучшения условий жилищного коммунального сектора в районе продолжается.