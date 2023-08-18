Около 200 человек трудоустроены в крупном сельхозкомплексе Акмолинской области

Поселок Шуйское Атбасарского района известен далеко за пределами Акмолинской области, сюда приезжают на работу и постоянное место жительства из разных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Здесь созданы все условия для благополучной жизни горожан: есть работа, школа, спорткомплекс со всеми видами спорта, детская игровая площадка, новый дом культуры, общественная баня и крупный сельскохозяйственный комплекс, благодаря которому люди получают своевременную заработную плату и комфортное жилье.

ТОО "Шуйское" занимается выращиванием зерновых культур, молочной продукцией и производит мясо. Для своих сотрудников руководством хозяйства созданы все условия: достойная заработная плата а самое главное выдают новое жилье со всеми условиями. По словам руководителя хозяйства, с поселке с каждым годом растет население, молодежь создает семьи и остается в Шуйское. Главной целью ТОО является предотвратить отток молодежи и сельчан, создав им благоприятные условия. В этих целях государство оказывает колоссальную поддержку предпринимателю, выделяя субсидии и гранты на развитие сельского хозяйства.

"Мой отец был 20 лет руководителем данного хозяйства, наша основная задача остановить отток людей из поселка, ведь если не будет условий, то люди начнут покидать родной край. Мы по максимуму стараемся трудоустроить сельскую молодежь, своими силами строим комфортабельные благоустроенные дома для своих сотрудников, у нас своя строительная бригада, на сегодняшний день для молодых специалистов мы построили 12 домов, в ТОО "Шуйское" трудится более 140 человек. Это ветврачи, зоотехники, специалисты сельского хозяйства и много других специалистов. В ближайшем будущем построим и сдадим еще 4 квартиры. Средняя зарплата в нашем товариществе составляет 230 тыс. тенге, жилье мы выдаем бесплатно", – сообщил директор ТОО "Шуйское" Алтынбек Курманкулов.

Потомственный предприниматель оказывает колоссальную поддержку поселку, одним из крупных проектов является овощехранилище на 10 тыс. тонн, в котором будут хранить картофель, капусту и морковь. Так же, силами ТОО завершается капитальный ремонт сельского дома культуры, после которого там появятся новые рабочие места. Стоит отметить, что молодежь посёлка ведет активный образ жизни, благодаря современному спортивному комплексу, в котором проходят соревнования по боксу, борьбе, футболу, волейболу и другим видам спорта. В комплексе имеется свой тренажерный зал, где сельчане проводят досуг, занимаясь фитнесом. К слову, спорткомплекс построен в 2021 году.

Молочная ферма, входящая в состав ТОО Шуйское построена в 2020 году набирает обороты и поставляет молоко и мясо в Кокшетау, Щучинск и другие регионы страны.

"На сегодняшний день у нас имеется 300 голов КРС, суточный надой молока составляет 800 литров, ежедневно получаем 7000 литров молока, 1 корова дает 27 литров, молоко мы предоставляем в Кокшетауский Гормолзавод. Каждый месяц у нас рождается по 20 теленка, мы кормим и растим их на своей базе. Бычков выращивают и сдают на мясо, которое в основном поставляем в Кокшетау. В целом работа идет налажено, вся техника доения у нас автоматизирована", – акцентировал главный зоотехник хозяйства ТОО "Шуйское" Мурат Советович Смагулов.

Помимо этого в поселке особый упор делается на развитие овощеводства, овощехранилище на 10 тыс. тонн презентуют в сентябре текущего года, где планируют круглогодично хранить картофель и другие овощи. После его открытия 30 человек будут обеспечены постоянным местом работы, и стабильной зарплатой, которая будет составлять около 200 тыс. тенге.

Во всех начинаниях товарищество поддерживает государство, выделяя субсидии на гербициды и поддерживая крупными инвестициями.

Алма Байгужина