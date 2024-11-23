Более 400 специалистов технических отраслей ежегодно выпускает колледж Акмолинской области

Высший агротехнический колледж села Чаглинка Зерендинского района известен далеко за пределами области, сюда приезжают получать знания студенты из разных регионов, сообщает Zakon.kz.

Проектная мощность составляет 625 мест. При этом в колледже созданы все условия для комфортного образования:

два учебных корпуса с аудиториями;

семь мастерских и 16 лабораторий;

имеются автодром, спортзал и стадион;

библиотека с фондом более 36,6 тысяч книг;

актовый зал на 200 посадочных мест;

просторная столовая;

два общежития на 268 мест.

"Колледж ведет подготовку по 11 специальностям и 18 квалификациям. Общий контингент составляет 470 человек, из них 408 обучаются на очном отделении, в том числе 294 студента получают образование на государственном языке. 62 – на заочном отделении", – рассказали в Управлении образования Акмолинской области.

Учебное заведение ведет образовательную деятельность по специальностям:

профессиональное обучение;

мастер производственного обучения;

техник;

элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство;

аппаратчик обработки зерна;

техник-технолог;

прикладной бакалавр элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства;

техник-электрик;

агрономия;

землеустройство;

организация питания;

кондитер-оформитель;

сварочное дело;

учет и аудит;

механизация сельского хозяйства;

мастер по ремонту сельскохозяйственной техники;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

техник-механик;

защита и карантин растений.

В Управлении образования региона добавили, что миссия колледжа состоит в подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли региона с востребованным уровнем профессиональной и социальной компетентности, готовых к постоянному совершенствованию, способных усваивать и развивать современную производственную технологию, конкурентоспособных в условиях формирующейся наукоемкой экономики.

"Основная цель колледжа – реализация образовательных программ технического и профессионального образования и подготовка квалифицированных специалистов по различным направлениям трудовой деятельности. К тому же колледж активно сотрудничает с крупными предприятиями региона. На сегодняшний день он участвует в региональном чемпионате WorldSkills. По итогам года студенты колледжа стали призерами и победителями по 10 компетенциям, таким образом в медальном зачете учебное заведение входит в "тройку" лидеров среди организаций ТиПО Акмолинской области", – подчеркнули в ведомстве.

Руководство колледжа нацелено на развитие. Планируется улучшение материально-технической базы, расширение перечня образовательных программ, соответствующих требованиям работодателей, а также повышение качества подготовки специалистов, что положительно скажется на уровне занятости выпускников.

Сообщается, что в 2026 году планируется открытие мини-предприятия по обслуживанию легковых автомобилей.

Колледж готовит специалистов в области землеустройства и агрономии, механизации сельского хозяйства, поэтому в 2027 году планируется создание лесопитомника.