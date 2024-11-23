Более 400 специалистов технических отраслей ежегодно выпускает колледж Акмолинской области
Проектная мощность составляет 625 мест. При этом в колледже созданы все условия для комфортного образования:
- два учебных корпуса с аудиториями;
- семь мастерских и 16 лабораторий;
- имеются автодром, спортзал и стадион;
- библиотека с фондом более 36,6 тысяч книг;
- актовый зал на 200 посадочных мест;
- просторная столовая;
- два общежития на 268 мест.
"Колледж ведет подготовку по 11 специальностям и 18 квалификациям. Общий контингент составляет 470 человек, из них 408 обучаются на очном отделении, в том числе 294 студента получают образование на государственном языке. 62 – на заочном отделении", – рассказали в Управлении образования Акмолинской области.
Учебное заведение ведет образовательную деятельность по специальностям:
- профессиональное обучение;
- мастер производственного обучения;
- техник;
- элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство;
- аппаратчик обработки зерна;
- техник-технолог;
- прикладной бакалавр элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства;
- техник-электрик;
- агрономия;
- землеустройство;
- организация питания;
- кондитер-оформитель;
- сварочное дело;
- учет и аудит;
- механизация сельского хозяйства;
- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- техник-механик;
- защита и карантин растений.
В Управлении образования региона добавили, что миссия колледжа состоит в подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли региона с востребованным уровнем профессиональной и социальной компетентности, готовых к постоянному совершенствованию, способных усваивать и развивать современную производственную технологию, конкурентоспособных в условиях формирующейся наукоемкой экономики.
"Основная цель колледжа – реализация образовательных программ технического и профессионального образования и подготовка квалифицированных специалистов по различным направлениям трудовой деятельности. К тому же колледж активно сотрудничает с крупными предприятиями региона. На сегодняшний день он участвует в региональном чемпионате WorldSkills. По итогам года студенты колледжа стали призерами и победителями по 10 компетенциям, таким образом в медальном зачете учебное заведение входит в "тройку" лидеров среди организаций ТиПО Акмолинской области", – подчеркнули в ведомстве.
Руководство колледжа нацелено на развитие. Планируется улучшение материально-технической базы, расширение перечня образовательных программ, соответствующих требованиям работодателей, а также повышение качества подготовки специалистов, что положительно скажется на уровне занятости выпускников.
Сообщается, что в 2026 году планируется открытие мини-предприятия по обслуживанию легковых автомобилей.
Колледж готовит специалистов в области землеустройства и агрономии, механизации сельского хозяйства, поэтому в 2027 году планируется создание лесопитомника.