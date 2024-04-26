Заморозки, пыльная буря, град и гроза ожидаются на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на 27 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, севере Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки -1. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.



В горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, на юге, северо-западе области порывы 15-20 м/с.



В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – гроза, град, шквал. На юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

Ранее синоптики предупредили о возможном сходе лавин в Алматы и подтоплениях в СКО.