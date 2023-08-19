В Таразе начались юбилейные мероприятия НОК РК

Национальный Олимпийский комитет РК в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане проводит цикл мероприятий в регионах, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область заслуженно гордится именами великих спортсменов, которые известны не только в Казахстане, но и во всем мире. Земля с богатой историей подарила нам именитого казахстанского борца греко-римского стиля, легендарного спортсмена, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемпирова.

Жамбылская область также является родиной олимпийского чемпиона по боксу Бахтияра Артаева, обладателя серебряной и бронзовой медалей Олимпиады дзюдоиста Елдоса Сметова, победителя и призера ОИ Ермахана Ибраимова (бокс), золотого медалиста Игр Евгения Яровенко (футбол), серебряных призеров Олимпийских игр боксеров Серика Конакбаева, Болата Жумадилова, Болата Ниязымбетова и борца Ислама Байрамукова, а также бронзового призера ОИ Акжурека Танатарова (вольная борьбе).

"Звание чемпиона – это большая нелегкая работа и огромное терпение. А в любой работе важно видеть ее результаты. У нас в стране сильные спортивные традиции. Тому подтверждением являются победы на крупных мировых соревнованиях. Это наши общие успехи, наша общая история. И приятно, что олимпийский дух поддерживается в Казахстане, усиливается. Уверен, впереди у нас будет не мало побед",- сообщил олимпийский чемпион, именитый боксер Ермахан Ибраимов.

Фото: Национальный Олимпийский комитет РК

"Все наши усилия направлены на общую цель — это пропаганда спорта и развитие спортивного движения в стране. Я всегда мечтал, чтобы гимн нашей страны всегда звучал на больших соревнованиях. И я надеюсь, что своими успехами мы вдохновили многих людей. Национальный Олимпийский комитет является хранителем всего Олимпийского движения в нашей стране, а также поддерживает спортивные традиции. Я рад быть частью общей истории",- прокомментировал Елдос Сметов.

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые дали нам возможность почувствовать вкус спортивной победы и внесли за прошедшие 30 лет значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан. Юбилейными медалями и дипломами были награждены первый тренер Елдоса Сметова Ахмет Жумагул, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Гани Жайлауов и другие олимпийские деятели спорта Жамбылской области. Их имена хорошо известны любителям спорта.

"В нашем регионе не мало выдающихся спортсменов. Большое количество чемпионов, прославляющих нашу страну. И мы благодарны, что наш труд не забывается, что помнят про наши успехи. Также хотелось бы выразить благодарность за те условия, которые нам были созданы, чтобы мы развивали не только спорт, но и все Олимпийское движение",- озвучил Нурлан Акурпеков, тренер олимпийского чемпиона по боксу Бахтияра Артаева.

Делегация НОК РК в рамках юбилейных мероприятий посетит все регионы Казахстана. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан. Еще одной целью Национального Олимпийского Комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Первым президентом НОК РК стал Тимур Досымбетов. Действующим главой является Тимур Кулибаев.