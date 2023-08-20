В Актау состоялось чествование деятелей спорта Мангистауской области

Национальный Олимпийский комитет РК в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане проводит цикл мероприятий в регионах, сообщает Zakon.kz.

Очередная торжественная акция состоялась в городе Актау Мангистауской области.

Здесь родился и начал свой великий спортивный путь Амин Туяков, стоявший у истоков казахстанской легкой атлетики. Знаменитый легкоатлет побеждал на Кубке Европы, чемпионате Европы. Мангистауская область подарила Казахстану двукратного серебряного призера Олимпийских игр по боксу Адильбека Ниязымбетова, чемпиона мира по боксу Бекзада Нурдаулетова, бронзового призера ЧМ по боксу Берика Абдрахманова, обладателя бронзовой медали мирового первенства по таеквондо Кайрата Сарымсакова, футболиста сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алипа. За Мангистаускую область выступал призер Олимпиады борец Марид Муталимов.

"Помню, не смог сдержать слез, когда одержал свою первую победу. Этот день настолько четко отложился в моей памяти, словно это было вчера. Мне было 12 лет. С того момента прошло много времени. Было много побед. Дважды поднялся на пьедестал почета на Олимпийских играх. Проделан большой путь. И я рад, что все это время Национальный Олимпийский комитет помогал делать важные шаги всем спортсменам. Благодарен всем, кто был вместе с нами, разделял успехи и поддерживал в сложные моменты", – сказал двукратный призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов.

Фото: Национальный Олимпийский комитет РК

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые дали нам возможность почувствовать вкус спортивной победы и внесли за прошедшие 30 лет значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан. Юбилейными медалями и дипломами были награждены призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов, чемпионы мира по боксу Бекзад Нурдаулетов и Ердос Джанабергенов, футболист Нуралы Алип, призер ЧМ по таеквондо Кайрат Сарымсаков, заслуженные тренеры РК Марат Джакиев и Магомед Куруглиев, призер ЧМ по боксу Берик Абдрахманов.

Делегация НОК РК в рамках юбилейных мероприятий посетит все регионы Казахстана. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Фото: Национальный Олимпийский комитет РК

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан. Еще одной целью Национального Олимпийского Комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Первым президентом НОК РК стал Тимур Досымбетов. Действующим главой является Тимур Кулибаев.