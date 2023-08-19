Эксперт прогнозирует 30-процентное подорожание арендного жилья в Алматы

В Алматы из-за предстоящего начала учебного года стоимость арендного жилья может подорожать на 30 процентов. Об этом заявил эксперт по аренде недвижимости Нурасыл Нургалиев, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv, арендная плата на данный момент в среднем составляет от 250 до 300 тысяч тенге. Это район Абая – Байтурсынова, район Коктем. Если говорить о районах подешевле, это Наурызбайский, Алатауский, а также Жетысуский районы.

"У нас на жилье, с приближением учебного года, всегда повышаются цены примерно на 30-40%. Это бизнес. Люди приезжают из других городов, естественно, спрос идет бешенный, и, соответственно, все хозяева поднимают цены", - отметил Нургалиев.

По его словам есть пара вариантов сэкономить, человек может обратиться в агентство, хороший агент всегда сможет найти варианты, можно взять других арендаторов на подселение, либо арендовать квартиру заранее. То есть, если вы снимаете квартиру летом за 150-200 тысяч тенге, то естественно, ваша сумма будет оставаться прежней.



