Эксперт прогнозирует 30-процентное подорожание арендного жилья в Алматы
По информации Almaty.tv, арендная плата на данный момент в среднем составляет от 250 до 300 тысяч тенге. Это район Абая – Байтурсынова, район Коктем. Если говорить о районах подешевле, это Наурызбайский, Алатауский, а также Жетысуский районы.
"У нас на жилье, с приближением учебного года, всегда повышаются цены примерно на 30-40%. Это бизнес. Люди приезжают из других городов, естественно, спрос идет бешенный, и, соответственно, все хозяева поднимают цены", - отметил Нургалиев.
По его словам есть пара вариантов сэкономить, человек может обратиться в агентство, хороший агент всегда сможет найти варианты, можно взять других арендаторов на подселение, либо арендовать квартиру заранее. То есть, если вы снимаете квартиру летом за 150-200 тысяч тенге, то естественно, ваша сумма будет оставаться прежней.