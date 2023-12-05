Как получить арендное жилье в Алматы по программе

В Алматы стартует прием заявлений от молодежи до 35 лет для участия в программе "Арендное жилье без права выкупа". Заявления будут приниматься с 11 по 15 декабря 2023 года на сайте Kezekte.kz, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, программа предусматривает предоставление 2100 квартир на три года в Наурызбайском районе.

"Участники должны иметь постоянную регистрацию в Алматы не менее 3 лет, подтвержденный доход и отсутствие собственности или аренды жилья за последние 5 лет", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, отбор участников будет проводиться с учетом балльной системы.

Подробности и необходимые документы размещены на сайте. Справки по телефонам: +7(727)2251452, +7(727)2251437.

Ранее к алматинской молодежи обратились власти южной столицы, которые сообщили о создании единой платформы для трудоустройства.