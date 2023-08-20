В Павлодаре около трети школ и детсадов не готовы к зиме

В акимате Павлодарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. По информации управления ЖКХ, в 538 из 586 учреждений образования провели промывку и опрессовку отопительной системы. Однако акты о готовности получили только 220 организаций, сообщает Zakon.kz.

Готовность объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры, пишет Pavlodarnews.kz, составляет 93-95%. Между тем отмечается, что работы ведут без отставаний от утвержденного графика.



Как уточняется, запас угля для населения на тупиках составляет более 12 тыс. тонн.

"Наша первостепенная задача – стопроцентная подготовка всех жилых и социальных объектов. При этом за подготовку социальных объектов и, в первую очередь, школ, детских садов и больниц, акимы несут персональную ответственность. Ваша задача – лично контролировать ремонты на всех объектах, находящихся на вашей территории, независимо от их подведомственности", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и руководителям отраслевых управлений до 15 сентября подготовить к приему тепла все социальные объекты, до 1 октября – обеспечить достаточный для них объем твердого топлива.

Ранее сообщалось, какие ТЭЦ в Казахстане не готовы к отопительному сезону.