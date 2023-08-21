В шести городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

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По прогнозу синоптиков, в понедельник, 21 августа, в Актобе, Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 11 областях Казахстана Читайте также Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана В Павлодаре около трети школ и детсадов не готовы к зиме В Актау состоялось чествование деятелей спорта Мангистауской области

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