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В субботу в пяти городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В субботу в пяти городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz
По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 сентября в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 13 областях Казахстана на субботу объявлено штормовое предупреждение.

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Алматы Атырау Казахстан Риддер
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