В субботу в пяти городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz

По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 сентября в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

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