Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мощные ливни затопили дома в Акмолинской области

Мощные ливни затопили дома в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 00:19 Фото: pixabay
Ливни 7 июня затопили частные дома и дворы в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, сейчас спасатели откачивают дождевую воду. 

"Из-за обильных осадков в селе Софиевка Целиноградского района произошло подтопление четырех частных жилых домов и шести дворовых территорий. На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 июня 2024 года в Астане резко ухудшалась погода – обрушился сильный ветер, ливень, а в некоторых частях города пошел град. В результате затопило центральную часть города. 

Читайте также

В Шымкенте злостный нарушитель прокатил полицейского на капоте
В Шымкенте злостный нарушитель прокатил полицейского на капоте
В Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП
В Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП
В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли сажатую между дверьми девочку
В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли зажатую между дверьми девочку
Диана Абдуллаева
Погода Акмолинская область 2024 год Затопления
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: