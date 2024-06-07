Мощные ливни затопили дома в Акмолинской области
Фото: pixabay
Ливни 7 июня затопили частные дома и дворы в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС РК, сейчас спасатели откачивают дождевую воду.
"Из-за обильных осадков в селе Софиевка Целиноградского района произошло подтопление четырех частных жилых домов и шести дворовых территорий. На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 июня 2024 года в Астане резко ухудшалась погода – обрушился сильный ветер, ливень, а в некоторых частях города пошел град. В результате затопило центральную часть города.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript