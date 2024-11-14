Ретроградный Меркурий близко: астрологи рассказали, чего ожидать

В конце 2024 года, с 26 ноября по 15 декабря, ожидается очередной период ретроградного Меркурия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет URA.RU, в это время Меркурий, находясь в знаке Скорпиона, создаст визуальную иллюзию обратного движения по орбите, что традиционно привлекает внимание астрологов и тех, кто верит в влияние этого явления на земные события.

Астрономически ретроградный Меркурий — это явление, при котором планета, на самом деле продолжающая свое обычное вращение вокруг Солнца, кажется движущейся назад из-за различий в скорости ее орбиты и орбиты Земли. Влияние ретроградного Меркурия на повседневную жизнь остается недоказанным с научной точки зрения, однако астрологи по-прежнему считают, что в этот период стоит проявить больше внимательности в делах, особенно связанных с коммуникацией, документами и путешествиями.

Среди распространенных рекомендаций — пересматривать старые проекты, избегать крупных покупок и тщательно проверять информацию. Например, по словам астролога Лилии Любимовой, ретроградный Меркурий может вызвать незначительные трудности в документообороте, коммуникации и повседневных задачах, особенно тех, что связаны с транспортом и расписаниями.

Астрологи также предупреждают, что каждый знак зодиака реагирует на ретроградный Меркурий по-разному. Овнам и Близнецам, возможно, придется столкнуться с недопониманием, Тельцам — с трудностями в финансовых делах, а Скорпионам — с эмоциональными перегрузками.

Этот период считают временем, подходящим для самопознания и завершения начатых проектов.

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