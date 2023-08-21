Дооснащение подразделений МЧС: правительство выделило 633 млн тенге
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и пять водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов.
Вместе с тем произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.
Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.
Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.