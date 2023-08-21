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Дооснащение подразделений МЧС: правительство выделило 633 млн тенге

Дооснащение подразделений МЧС: правительство выделило 633 млн тенге Фото: МЧС РК
Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. 

Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и пять водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.

Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.

Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.

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Анастасия Стативкина
МЧС РК Смаилов Алихан Казахстан
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