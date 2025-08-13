Правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря
Фото: Zakon.kz
Из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для дальнейшего развития НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым. Ранее институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря.
В сферу деятельности НИИ входят вопросы:
- по оценке запасов рыбных ресурсов;
- разработке методов и технологий их сохранения;
- изучения ихтиофауны;
- причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.
Кроме того, он специализируется на:
- изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем;
- анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему;
- сборе и анализе данных о качестве воды;
- биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
"Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ", – говорится в сообщении.
Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км. Это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.
12 августа в Казахстане отметили День Каспийского моря.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript