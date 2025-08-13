#АЭС в Казахстане
Общество

Правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 08:10 Фото: Zakon.kz
Из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для дальнейшего развития НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым. Ранее институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря.

В сферу деятельности НИИ входят вопросы:

  • по оценке запасов рыбных ресурсов;
  • разработке методов и технологий их сохранения;
  • изучения ихтиофауны;
  • причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.

Кроме того, он специализируется на:

  • изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем;
  • анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему;
  • сборе и анализе данных о качестве воды;
  • биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
"Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ", – говорится в сообщении.

Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км. Это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.

12 августа в Казахстане отметили День Каспийского моря.

Алия Абди
