Правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря

Из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для дальнейшего развития НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым. Ранее институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря.

В сферу деятельности НИИ входят вопросы:

по оценке запасов рыбных ресурсов;

разработке методов и технологий их сохранения;

изучения ихтиофауны;

причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.

Кроме того, он специализируется на:

изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем;

анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему;

сборе и анализе данных о качестве воды;

биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

"Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ", – говорится в сообщении.

Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км. Это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.

12 августа в Казахстане отметили День Каспийского моря.