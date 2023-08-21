Полиция проверяет аудиозапись, где начальник УП Талдыкоргана материт своих подчиненных
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась аудиозапись, где якобы начальник УП города Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данную аудиозапись
"Информация принята к сведению. Аудиозапись будет проверена по срокам ее создания и идентичности голоса", – сообщили в ДП Жетысуской области.
Как отметили в ведомстве, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.
23 ноября 2022 года в СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек в ЗКО на повышенных тонах распекает своих подчиненных. Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес больше 150 нецензурных слов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript