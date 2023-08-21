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Полиция проверяет аудиозапись, где начальник УП Талдыкоргана материт своих подчиненных

Полиция проверяет аудиозапись, где начальник УП Талдыкоргана материт своих подчиненных Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась аудиозапись, где якобы начальник УП города Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную аудиозапись 

"Информация принята к сведению. Аудиозапись будет проверена по срокам ее создания и идентичности голоса", – сообщили в ДП Жетысуской области. 


Как отметили в ведомстве, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

23 ноября 2022 года в СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек в ЗКО на повышенных тонах распекает своих подчиненных. Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес больше 150 нецензурных слов. 

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Анастасия Стативкина
Жетысуская область Талдыкорган
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