Все госшколы Алматы пообещали обеспечить комплексной системой безопасности до конца 2023 года

214 государственных школ Алматы обеспечат комплексной системой безопасности до конца 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на брифинге РСК рассказала руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

"До конца текущего года во всех 214 государственных школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой (турникетами), системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которая будет интегрирована с центрами оперативного управления полиции. Данный проект финансируется в рамках трехлетней сервисной модели общей стоимостью 4,9 млрд тенге", – сказала Ляззат Жылкыбаева.

15 августа премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства сообщил, что до сих пор не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. По его словам, свыше трети школ не подключены к Центрам оперативного управления полиции.