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Около тысячи бюджетных квартир сдадут до конца 2023 года в Актюбинской области

Казахстан Актюбинская область квартиры ввод в эксплуатацию Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что к концу 2023 года в регионе планируется достичь рекордных объемов вводимого жилья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава региона, с начала года в Актюбинской области за счет всех источников финансирования введено 818 тысяч кв. м жилья.

"Более того, планируется достичь рекордного показателя в 1,3 млн кв. м жилья к концу года. Особое внимание уделено социальному жилью: в рамках бюджетных средств по итогам года планируется введение в эксплуатацию 974 квартир". Асхат Шахаров

По его словам, несмотря на положительные результаты, вопрос проблемного долевого строительства все еще не теряет актуальности.

"Всего в Актобе затянулось возведение 11 объектов жилищного строительства, в которые было вложено 3,5 млрд тенге от 540 дольщиков. В этой связи была разработана "Дорожная карта по решению проблемных вопросов строительных кооперативов", и ведется активная работа с целью оказания содействия гражданам, оказавшимся в трудной ситуации". Асхат Шахаров

Он добавил, что для системного решения проблемы дольщиков в соответствии с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на период 2023-2029 годов, будет создана уполномоченная организация при акимате города Актобе. По его мнению, это поможет эффективно решать вопросы, связанные с долевым строительством, и защитить права граждан.

Ранее аким сообщил, что на 2024 год в области запланирован ремонт 480 км дорожного полотна, обновление парка общественного транспорта и газификация сельских населенных пунктов. Также будут построены новые канализационные очистные сооружения в городе Актобе за 50 млрд тенге.

По итогам года власти рассчитывают привлечь в регион рекордную сумму инвестиций и продолжить показавшую хорошую эффективность программу по поддержке малого бизнеса на селе. 

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