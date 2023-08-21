Жара до +37 и грозы: какая погода будет в Алматы, Астане и Шымкенте 22-24 августа

Синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 22 по 24 августа, сообщает Zakon.kz.

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды в трех мегаполисах Казахстана на 22-24 августа.

В Астане погода будет следующей:

22 августа ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза . Ветер юго-западный и западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Ночью в столице будет +15+17°С, днем +29+31°С.

. Ветер юго-западный и западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Ночью в столице будет +15+17°С, днем +29+31°С. 23 августа осадков не будет, сохранится юго-западный ветер (9-14 м/с). Ночью температура составит +15+17°С, днем +30+32°С.

24 августа утром и днем синоптики предрекают дождь и грозу. Ветер будет юго-западным, 9-14 м/с, днем с порывами 15-20 м/с. Ночью в Астане будет +17+19°С, днем +28+30°С.

В Алматы 22 августа переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с. Ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 23 августа также без осадков, ветер восточный 3-8 м/с, ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 24 августа переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, с порывами в 13 м/с при грозе. Ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

В Шымкенте с 22 по 24 августа погода будет практически неизменной: переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с (22 августа юго-западный, 23-24 августа юго-восточный). Ночью в городе будет +20+22°С, днем +35+37°С.