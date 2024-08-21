Прогноз погоды на 22-24 августа: грозовые дожди в Астане, без осадков в Алматы и Шымкенте
Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 22 по 24 августа 2024 года.
В Астане:
- 22 августа – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
- 23 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.
- 24 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.
В Алматы:
- 22 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.
- 23 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
- 24 августа – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.
В Шымкенте:
- 22 августа – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.
- 23-24 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
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