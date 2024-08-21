Прогноз погоды на 22-24 августа: грозовые дожди в Астане, без осадков в Алматы и Шымкенте

Фото: pexels

В РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 22 по 24 августа 2024 года.

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