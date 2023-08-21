В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей

С 21 августа 2023 года вводится в действие приказ министра просвещения РК от 2 августа 2023 года, которым внесены изменения и дополнения в критерии оценки знаний обучающихся в школах и колледжах, сообщает Zakon.kz.

Так, критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала:

1) знание;

2) понимание;

3) применение;

4) анализ;

5) синтез;

6) оценка.

При этом критерии оценивания учебных достижений обучающихся технического и профессионального, послесреднего образования определяются в базовых модулях, общегуманитарных, социально-экономических дисциплинах:

Развитие и совершенствование физических качеств:

знает физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, основы физической нагрузки и способы ее регулирования;

понимает основы и правила здорового образа жизни, причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма;

применяет изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре, выполняет комплекс упражнений по общефизической подготовке, контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой;

анализирует собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений, последовательность и координацию движений;

интегрирует различные виды упражнений, тренировочные методы и принципы, чтобы достичь оптимальных результатов, создает инновационные подходы к тренировке, которые могут улучшить эффективность, безопасность или результаты физической подготовки;

оценивает влияние физической активности на организм, выявляет связи между физической подготовкой и физиологическими показателями, выявляет потенциальные риски.

Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий:

знает основные особенности информационно-коммуникационных и цифровых технологии в обучении;

понимает роль информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образовательном процессе;

применяет на практике компьютерные программы, использует услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов, осуществляет эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств, применяет пакеты прикладных программ, графических редакторов, мультимедийных приложений для выполнения задач;

анализирует и использует в исследовательской работе информационно-коммуникационные технологии и новые технологии;

разрабатывают проекты используя услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов и сайтов;

аргументирует выбор программы при проектной деятельности.

Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства:

знает основные закономерности экономической жизни общества;

понимает сущность важнейших экономических явлений и процессов, тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к "зеленой" экономике;

применяет основные экономические термины и понятия для анализа и объяснения экономических явлений и процессов, методы анализа данных для изучения экономических взаимосвязей и влияния различных факторов;

анализирует и оценивает экономические процессы, интерпретирует экономические данные для выявления тенденций и закономерностей;

разрабатывает стратегии и рекомендации для решения сложных экономических проблем или ситуаций, интегрирует различные аспекты экономики для разработки комплексных и целостных решений;

оценивает различные варианты действий и прогнозирует их возможные последствия на основе экономических принципов и теорий, планирует собственную деятельность в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе:

знает основные понятия социальных наук, нормы трудового законодательства, нормы делового этикета;

понимает особенности развития социального, культурного и политических процессов, определяет место и роль Казахстана в современном мире;

применяет основные понятия для анализа и объяснения социальных и политических процессов;

анализирует сущность культурных, социально-политических событий;

разрабатывает социальные проекты;

оценивает политические, культурные, социальные события и формулирует обоснованные суждения и выводы.

Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности:

профессионально оперирует экономическими категориями на практике;

различает этапы экономического цикла и интерпретирует поведение субъектов экономики в них;

аргументирует применение количественных и качественных методов для решения сложных экономических задач;

формирует статистическую базу данных для анализа экономических процессов на предприятиях;

классифицирует риски и изменения в их деятельности и обосновывает методики для их оценки.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях/общепрофессиональных, специальных дисциплинах в организациях технического и профессионального образования:

перечисляет основные концепции, термины, связанные с профессиональной областью, воспроизводит информацию, определяет основные факты, процедуры, необходимые для выполнения профессиональных задач;

объясняет основные идеи, принципы и концепции профессиональной области, формулирует определения и интерпретирует термины и понятия, данные и информацию, связанную с профессиональной практикой;

применяет знания и навыки для решения практических проблем, связанных с профессиональной областью, разрабатывает план действий и применяет соответствующие методы и алгоритмы для выполнения задач, применяет профессиональные навыки в реальных или симулированных ситуациях;

анализирует данные, проблемы или ситуации, связанные с профессиональной деятельностью и выявляет взаимосвязи или причинно-следственные связи, выявляет проблемы и предлагает альтернативные решения или стратегии;

предлагает новые методы, подходы или модели, применимые в профессиональной области, создает проекты на основе собственного опыта;

оценивает эффективность решений или стратегий в контексте профессиональной практики, формулирует обоснованные суждения и выводы.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях в организациях послесреднего образования:

знает основные концепции и терминологию, связанную с профессиональной деятельностью;

понимает основные концепции и принципы, связанные с профессиональной областью, выявляет связи и взаимосвязи между различными аспектами своего исследования;

применяет концепции и теории к реальным ситуациям, применяет полученные знания и методы к анализу и решению конкретных исследовательских задач, использует соответствующие инструменты и техники для сбора и анализа данных;

анализирует различные аспекты профессиональных проблем или ситуаций, информации и данных в контексте профессиональной области, выявляет основные тенденции, паттерны и закономерности в данных;

создает новые идеи, концепции или решения, связанные с профессиональной областью, проектные работы, требующие разработки планов;

разрабатывает рекомендации или предлагает улучшения на основе своего исследования.

критически оценивает информацию, применяет аргументацию и принимает обоснованные решения в профессиональной области, оценивает свою работу и применяет методы оценки и анализа для оценки качества исследования.

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