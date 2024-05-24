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Минпросвещения изменило критерии оценки организаций образования

Первоклассники, ученики младших классов, 1 класс, 1 сентября, первое сентября, начало учебного года, школа, школьники, учитель, преподаватель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 14:32 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 15 мая 2024 года внес изменения в критерии оценки организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов начального уровня образования должна составлять:

Для полнокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи – более 45%, гимназий – более 50%;

Для малокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы – более 30%;

Для полнокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи – от 35 до 44%, гимназий – от 40 до 49%;

Для малокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы – от 25 до 29%;

Для полнокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи – от 25 до 34%, гимназий – от 30 до 39%;

Для малокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы – от 20 до 24%;

Для полнокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи – менее 25%, гимназий – менее 30%;

Для малокомплектных организаций образования:

  • общеобразовательные школы – менее 20%. 

Уточняется, что в Критериях для оценивания деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования:

  • доля педагогов и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ (за исключением рабочих квалификаций) должна составлять от не менее 70 до 100%;
  • доля педагогов по общеобразовательным дисциплинам организаций образования, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по общеобразовательным дисциплинам по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ (для рабочих квалификаций) – от не менее 50 до 100%;
  • доля педагогов для организаций образования, реализующих образовательные программы в сфере искусства и культуры, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ – от не менее 50 до 100%;
  • доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров и (или) лиц, имеющих степень магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, ученую степень доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), от числа педагогов по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для которых основным местом работы является лицензиат (для технического и профессионального образования) – от не менее 30 до 100%;
  • доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров и (или) лиц, имеющих степень магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, ученую степень доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), от числа педагогов по подготавливаемы специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для которых основным местом работы является лицензиат (для послесреднего образования) – от не менее 40 до 100%;
  • доля педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не менее 36 часов за последние 3 года, от числа педагогов по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ (педагогов по специальности), для которых основным местом работы является лицензиат образования) – от не менее 10 до 100%.

Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы в соответствии с рабочим учебным планом по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения по подготавливаемым специальностям, включенным в реестр образовательных программ, – от не менее 80 до 100%.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 мая).

Ранее сообщалось, что две казахстанские школы получат статус "международной".

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