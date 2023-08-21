В Акмолинской области завершается подготовка к отопительному сезону

Подготовка к предстоящему отопительному сезону завершается согласно запланированным мероприятиям и в установленные сроки.

Данный вопрос находится на особом контроле местных властей. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржан Абдрахманов.



Как сообщил спикер, в рамках исполнения поручения главы государства, разработан и утвержден План мероприятий по решению вопросов теплоснабжения Степногорска, проведен ремонт магистральных сетей протяженностью 3,1 км. На сегодняшний день поставлено 100%, проложено 99% трубопровода. Также, силами ТОО "Степногорск теплотранзит" за счет собственных средств произведен капитальный ремонт труб на 4 км, текущий ремонт 540 м. сетей и замена насосного оборудования.

"В Кокшетау завершаются работы по ремонту 2-х районных котельных и тепловых сетей. На сегодняшний день проложено 2,6 км тепловых сетей, произведено восстановление тепловой изоляции на 3,2 км. Наличие основного материала составляет 100%. На сегодняшний день ремонт дымовой трубы РК-1 выполнен на – 35%, на РК-2 ремонт дымовой трубы выполнен на 80% ", – рассказал Биржан Абдрахманов.

Сообщается, что поставка угля ведется согласно Плану потребности. Как сообщили в ЖКХ области, в рамках исполнения поручения главы государства, завершаются работы по техническому обследованию объектов теплоснабжения. По результатам данной работы будут определены участки, требующие ремонтов, которые будут распределены по поэтапному принципу с перспективой на ближайшие 2-3 года.