Тысячи километров сетей и десятки котельных: в Акмолинской области завершают подготовку к отопительному сезону

В Акмолинской области завершается масштабная подготовка к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Практически во всех районах обновляют котельное оборудование, ремонтируют и заменяют тепловые сети, закупают уголь и устанавливают современные системы для бесперебойной подачи тепла. Главная цель – обеспечить теплом каждого жителя региона.

В области, где зима наступает рано и длится долго, такие работы имеют особое значение. В этом году на подготовку выделено 43,2 млрд тенге. По данным областного управления энергетики и ЖКХ, готовность составляет около 75%.

"Согласно плану, в населенных пунктах Акколь, Егиндыколь, Красный Яр и Шортанды будут установлены четыре блок-модульные котельные, на объекты теплоснабжения закупят и установят 55 котлов, проведен текущий ремонт почти 11 километров тепловых сетей. Кроме того, для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением в зимний период будут отремонтированы 57 подстанций напряжением 110 и 35 кВ, почти 3 тысячи километров линий электропередачи, а также 753 трансформаторные подстанции и распределительные пункты", – отметили в областном ведомстве.

Модернизация систем теплоснабжения проходит практически во всех населенных пунктах.

Фото: РСК Акмолинской области

К примеру, в районе Биржан сал замена котлов проведена на центральной котельной – новые агрегаты уже подключены и готовы к работе. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для сотен частных и многоквартирных домов, а также социальных объектов.

В Ерейментауском районе завершено строительство новой магистральной теплотрассы по ключевым улицам города. Как говорят местные власти, благодаря этому значительно снизятся теплопотери, а отопление станет более надежным. Параллельно начато строительство резервной линии электропередачи для основной котельной, чтобы при аварийных отключениях электричества она продолжала работать.

А что касается Атбасарского района, то здесь системы теплоснабжения переживают настоящую "полную перезагрузку". Реализуются два крупных проекта – реконструкция центральной котельной и тепловых сетей.

Новая котельная должна заменить несколько мелких, что сделает систему более эффективной. Уже выполнен демонтаж старого оборудования, построено новое помещение для химводоподготовки, установлены дымососы и циклоны. На тепловых сетях проложены сотни метров труб, а завершение обоих объектов намечено на 2026 год.

В пристоличной зоне, в Аршалынском районе, устанавливают мощные котлы с запасом тепловой мощности на случай сильных морозов.

В Аккольском районе приобретают блочно-модульные котельные для новых жилых домов, а также формируют запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона.

В Астраханском районе ремонтируют участки теплотрасс с применением теплоизолированных труб, что позволит снизить теплопотери, а в Буландынском – приобретают новые котлы и формируют запас топлива для городских котельных.

В Есильском делают ставку на модернизацию внутреннего оборудования – устанавливают новые теплообменники и насосы, что даст возможность экономить топливо без потери качества обогрева, тогда как в Жаркаинском обновляют котлы и ремонтируют теплотрассы в одном из городских микрорайонов.

В Шортандинском районе завершено строительство новых тепловых сетей в селе Дамса, где готовят площадку для установки блочно-модульной котельной, а в Зерендинском уже закуплены новые котлы для центральной котельной и медицинских учреждений, что повысит надежность подачи тепла.

Областной центр реализовывает сразу несколько проектов:

модернизацию оборудования;

реконструкцию золошлакоудаления;

строительство котельной в Красном Яре и обновление тепломагистралей;

параллельно идет подготовка к возведению новой ТЭЦ, которая обеспечит теплом и электроэнергией город и близлежащие районы.

Бурабайский район подключил новые тепловые сети к микрорайону Горный, завершил реконструкцию магистралей к Ремзаводу и проложил коммуникации к новостройкам, в Косшы готовят проект по увеличению мощности центральной котельной для решения проблемы дефицита тепла, что обеспечит жителей более качественным и бесперебойным отоплением.

Фото: РСК Акмолинской области

По информации профильного ведомства, на обеспечение топливом в целом выделено более шести миллиардов тенге. Общая потребность области в угле составляет более 960 тысяч тонн, в том числе для населения – 649 тысяч тонн, для коммунально-бытовых нужд – 313 тысяч тонн. На сегодняшний день уже доставлено свыше 80 тысяч тонн угля, а темпы поставок планируется нарастить в августе.

"По области работают 56 пунктов продажи угля для населения. Ведется работа по обеспечению угольных разрезов заявками в соответствии с планом потребностей. Уголь в основном доставляется до железнодорожных тупиков, откуда грузовым транспортом направляется в отдаленные регионы. Поставка осуществляется по утвержденному графику", – сообщили в управлении.