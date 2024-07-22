В Астане и 17 областях Казахстана на вторник объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 23 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.



Днем на западе, севере Улытауской области ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области области сохраняется сильная жара +37. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37. В Алматы в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35+37.



В центре Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+39. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ночью временами сильный дождь. Гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.



Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на востоке области туман. Ветер южный днем на севере области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Но Жетысуской области ожидается ветер западный, в районе Алакольских озер днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+36. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+36.



Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +40. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, в центре, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал.. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Утром и днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара+38. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем в горах порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара +40. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается сильная жара +40. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара.