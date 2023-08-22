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Какой будет осень в Казахстане

Какой будет осень в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет осень в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сентябрь

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Мангистауской и Улытауской области и на большей части Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей, на крайнем юго-востоке Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской областей, на юго-западе области Абай.

Октябрь

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части территории республики, около нормы – в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей.

Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории страны.

Ноябрь

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Мангистауской, Кызылординской и Жетысуской областей.

Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части страны, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, в южной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областей.

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