Очередной магазин снесли в Алматы
Фото: акимат Алматы
Очередной незаконный объект снесли в Алматы по решению суда, сообщает Zakon.kz.
Под снос пошел магазин в Медеуском районе по улице Диваева, дом 21/1.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля города 18 июня 2026 года, в рамках внеплановой проверки установлено, что объект выстроен без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.
"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Во исполнение требований предписания в настоящее время проведен демонтаж незаконного строения собственником самостоятельно", – сообщили в управлении.
4 мая 2026 года сообщалось о сносе в Алматы мини-маркета по проспекту Сейфуллина. 26 мая в акимате рассказали о демонтаже незаконной пристройки к продуктовому магазину в центре города.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript