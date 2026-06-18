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События

Очередной магазин снесли в Алматы

снесенный в Алматы магазин, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:09 Фото: акимат Алматы
Очередной незаконный объект снесли в Алматы по решению суда, сообщает Zakon.kz.

Под снос пошел магазин в Медеуском районе по улице Диваева, дом 21/1.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города 18 июня 2026 года, в рамках внеплановой проверки установлено, что объект выстроен без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.

магазин в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:09

Фото: акимат Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Во исполнение требований предписания в настоящее время проведен демонтаж незаконного строения собственником самостоятельно", – сообщили в управлении.
снесенное в Алматы строение, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:09

Фото: акимат Алматы

4 мая 2026 года сообщалось о сносе в Алматы мини-маркета по проспекту Сейфуллина. 26 мая в акимате рассказали о демонтаже незаконной пристройки к продуктовому магазину в центре города.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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