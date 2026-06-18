Очередной магазин снесли в Алматы

Очередной незаконный объект снесли в Алматы по решению суда, сообщает Zakon.kz.

Под снос пошел магазин в Медеуском районе по улице Диваева, дом 21/1.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города 18 июня 2026 года, в рамках внеплановой проверки установлено, что объект выстроен без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.

Фото: акимат Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Во исполнение требований предписания в настоящее время проведен демонтаж незаконного строения собственником самостоятельно", – сообщили в управлении.

Фото: акимат Алматы

4 мая 2026 года сообщалось о сносе в Алматы мини-маркета по проспекту Сейфуллина. 26 мая в акимате рассказали о демонтаже незаконной пристройки к продуктовому магазину в центре города.