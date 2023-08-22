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Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области из-за нехватки воды и жары

Режим ЧС регионального масштаба ввели в шести районах Жамбылской области Фото: pixabay
Из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в шести районах Жамбылской области постановлением премьер-министра ввели режим ЧС природного характера регионального масштаба, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального акимата 22 августа, на основании ст. 48 закона "О гражданской защите" режим ЧС природного характера регионального масштаба объявили в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском районах и районе им. Т. Рыскулова. Сейчас в правительстве решают вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва, чтобы компенсировать местным фермерам убытки в связи с нехваткой воды и аномальной жарой.

"Ожидается, что вследствие нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в текущем году потери урожая составят порядка 25-30% по сравнению с прошлым годом", – подчеркнули в пресс-службе акимата Жамбылской области.

В соответствии с поручением премьер-министра создали межведомственную рабочую группу при участии представителей Министерств сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, Комитета водных ресурсов, Жамбылского областного филиала "Казводхоз" и местных исполнительных органов. Члены рабочей группы побывали на полях, оценили ситуацию и встретились с руководителями крестьянских хозяйств. Премьер-министр Алихан Смаилов лично провел встречу с фермерами в ходе рабочей поездки.

"По итогам проведенной комплексной работы было выдвинуто предложение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального масштаба и выплате компенсаций крестьянским хозяйствам, которое было поддержано. На сегодняшний день в шести районах региона продолжается совместная работа рабочих групп и научно-исследовательских институтов по подсчету ущерба", – сообщили в пресс-службе акимата.

Объем ущерба, нанесенного аграриям, определят до завершения вегетационного периода. Аким Жамбылской области поручил строго следить за тем, чтобы объем ущерба фермерам оценили с учетом всех требований законодательства.

Ранее стало известно, что в связи с аномальной жарой фермерам Казахстана могут продлить срок выплаты кредитов.

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