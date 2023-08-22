Итоги дня: дебаты по строительству АЭС, режим ЧС в Жамбылской области, дело Боранбаева

Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области из-за нехватки воды и жары. Главные новости за 22 августа – в подборке Zakon.kz.

Строительство АЭС

В поселке Улкен Алматинской области прошло публичное обсуждение строительства атомной станции. Ожесточенные споры приверженцев разных точек зрения едва не сорвали выступление акима Жамбылского района Нурлана Ертаса.

Режим ЧС

Из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в шести районах Жамбылской области ввели режим ЧС природного характера регионального масштаба.

Спецоперация на границе

Глава Минфина РК объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана.

"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", – сказал он.

А в КНБ РК рассказали свою версию ситуации. В ведомстве заявили, что каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу", – говорится в сообщении.

Дело Боранбаева

В начале сегодняшнего судебного заседания Данияр Канафин, адвокат Кайрата Боранбаева, выступил с ходатайством.



"Ходатайство состоит в намерении заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и сотрудничестве с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба", – заявил адвокат.

Ходатайство поддержали все представители защиты и подсудимый Роман Наханов. Председатель коллегии – судья Айсулу Сламбекова – удовлетворила ходатайство.

Хиджаб в школе

Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах: "Все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме".



ЧП на шахте "Казахстанская"

Глава МЧС РК Сырым Шарипханов объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская".

"Спасатели работают в непригодной для дыхания среде, при ограниченной видимости и высокой температуре. Их работу осложняет то, что пожар приходится тушить не на поверхности, а под землей", – сказал он.

Также принято решение изолировать аварийный участок.

11 человек утонули в Сырдарье

Из 11 утонувших силами ДЧС нашли тела девяти человек, из них трое женщин и шесть несовершеннолетних детей, ведутся поиски еще двух несовершеннолетних детей.

Незаконная миграция

Сотрудники КНБ и полиции перекрыли канал незаконной миграции из стран Южной Азии в Костанайской области.

Мир

Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже c 24 августа.

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