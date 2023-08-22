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Звонок из Павлодара помог спасти девушку в Туркестанской области

Звонок из Павлодара помог спасти девушку в Туркестанской области Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Драма разыгралась в одном из домов Туркестанской области. Там, поздней ночью двум стражам порядка удалось спасти девушку, решившую покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

Так, ночью в Толебийский РОП позвонил молодой человек из Павлодара и сообщил, что его знакомая, которая проживает в Туркестанской области, собирается навредить себе и попросил спасти ее. Полицейские Есенгали Аскарбеков и Бейбарыс Серикбаев сразу же установили адрес проживания девушки и выехали туда.

Участковые инспекторы постучались в ворота дома, но никто не открыл. Тогда стражи порядка, понимая, что нельзя терять времени, перелезли через ворота. Им навстречу выбежала женщина и спросила, что они здесь делают. Полицейские пояснили, что прибыли по вызову, но мать была уверенна, что дочь спит в своей комнате. Стражи порядка все же проверили дом, и выяснили, что девушки дома нет, а на кухне лежало прощальное письмо.

полицейские

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Они стали осматривать весь дом, но девушка бесследно исчезла. Бейбарыс Серикбаев заметил лестницу, ведущую на крышу дома и, поднявшись по ней, нашел пропавшую, висящей на веревке.

Участковый тут же позвал на помощь коллегу. Один из них приподнял девушку, а другой перерезал петлю. Затем полицейские стали оказывать ей первую помощь: помассировали онемевшие конечности, сделали искусственное дыхание и вызвали скорую.

Благодаря бдительности и слаженным действиям полицейских удалось спасти 24-летнюю девушку. В настоящее время ее состояние стабильное. Все обстоятельства выясняются.

Мать выразила искреннюю благодарность стражам порядка. Также полицейских поблагодарили врачи, отметив, что девушку вовремя спасли, оказали правильную и качественную первую помощь. По словам врачей, если ли бы они опоздали хоть на несколько секунд, то девушка могла бы погибнуть.

Полицейский Есенгали Аскарбеков, отслужив с 2006 по 2007 год в Усть-Каменогорске, работает в ОВД с сентября 2009 года. Женат и воспитывает троих сыновей.

Бейбарыс Серикбаев является сыном известного певца и композитора Ержана Серикбаева. Маэстро погиб под колесами авто на 51-ом году жизни в его родном городе Арыси. После случившейся трагедии молодой человек решил связать свою жизнь со службой в полиции. С 2022 года Бейбарыс работает в ОВД.

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Анастасия Стативкина
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