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В акимате Алматы ответили на заявление о "пропаже" почти 64 млн тенге при покупке уличных туалетов

общественные туалеты в Алматы Фото: Zakon.kz
Установленные в 2021 году в Алматы общественные туалеты продолжают будоражить горожан. Сначала все задавались вопросом, почему они не работают. А теперь обсуждают новый инфоповод – возможную кражу крупной суммы денег при их закупе, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом в Facebook разместил исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов. 

"Товароведческое исследование Института судебных экспертиз по г. Алматы показало, что рыночная стоимость точно таких же туалетов составляет 4 785 000 тг. А я напомню, что акимат закупил их по 7 979 954 тг. С учетом того, что закупили они 20 санитарно-гигиенических узлов, то минимум кто-то прикарманил 63 899 080 тг," – пишет Смагулов. 

Он также добавил, что согласно заключению экспертов эти туалеты не соответствуют технической спецификации по многим параметрам.

Редакция за комментарием обратилась в акимат Алматы. Там предоставили цифры, немного отличающиеся от данных Смагулова, но не опровергли его заявление о возможном хищении почти 64 млн тенге. 

"30 марта 2021 года единым организатором государственных закупок в лице Управления государственных активов г. Алматы на портале государственных закупок объявлен конкурс на работы по изготовлению и установке 20 туалетных модулей на сумму 178 571 428,57 тенге без учета НДС. Заказчиком конкурса выступило Управление туризма г. Алматы", – говорится в ответе на официальный запрос.

Откликнулись на конкурс госзакупок 12 компаний. В итоге победило ТОО "Soft Engineering" – оно зашло с наименьшим ценовым предложением, 142 млн тенге без учета НДС. В июне 2021 года с компанией заключили соответствующий договор. 

То есть, цена одного общественного санузла, согласно данным акимата, составила 7 100 000 тенге(без учета НДС). 

Что же касается заявления о несоответствии закупленных туалетов многим параметрам техспецификации, в акимате ответили: "Конкурс объявлен и проведен в соответствии с требованиями Закона РК "О государственных закупках".

Общественные туалеты в Алматы скандально известны. Потому что после установки они в течение длительного времени не работали. Летом 2022 года в акимате сообщили, что эти 20 санузлов для обслуживания передадут в доверительное управление. В этом году конкурс по передаче в управление и обслуживание выиграла частная компания. 

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Ирина Капитанова
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