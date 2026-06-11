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Происшествия

Полет из Шымкента в Астану закончился неожиданной пропажей 7,6 млн тенге

деньги, тенге, доллары, валюты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:04 Фото: YouTube/PolisiaKz
На борту воздушного судна, летевшего из Шымкента в Астану, произошла кража крупной суммы денег. За совершение данного преступления установлены и задержаны двое иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Подробности 11 июня 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) на транспорте:

"По предварительным данным, злоумышленники на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Шымкент – Астана, воспользовались невнимательностью потерпевшего и тайно похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 7,6 млн тенге".

Отмечается, что задержанные дали признательные показания, они арестованы. Проводится расследование. Также осуществляется проверка на причастность задержанных иностранных граждан к другим преступлениям.

"Похищенные деньги возвращены владельцу в полном объеме".Пресс-служба ДП на транспорте

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности во время поездок, не оставлять без присмотра личные вещи, документы и денежные средства, а также внимательно следить за их сохранностью.

9 июня 2026 года сообщалось, что в Караганде 35-летний мужчина, воспользовавшись моментом, совершил кражу более 1,2 млн тенге из припаркованной "Газели".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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