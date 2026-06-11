Полет из Шымкента в Астану закончился неожиданной пропажей 7,6 млн тенге
Фото: YouTube/PolisiaKz
На борту воздушного судна, летевшего из Шымкента в Астану, произошла кража крупной суммы денег. За совершение данного преступления установлены и задержаны двое иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.
Подробности 11 июня 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) на транспорте:
"По предварительным данным, злоумышленники на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Шымкент – Астана, воспользовались невнимательностью потерпевшего и тайно похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 7,6 млн тенге".
Отмечается, что задержанные дали признательные показания, они арестованы. Проводится расследование. Также осуществляется проверка на причастность задержанных иностранных граждан к другим преступлениям.
"Похищенные деньги возвращены владельцу в полном объеме".Пресс-служба ДП на транспорте
Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности во время поездок, не оставлять без присмотра личные вещи, документы и денежные средства, а также внимательно следить за их сохранностью.
9 июня 2026 года сообщалось, что в Караганде 35-летний мужчина, воспользовавшись моментом, совершил кражу более 1,2 млн тенге из припаркованной "Газели".
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