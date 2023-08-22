Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Все дело в спецоперации: глава Минфина объяснил скопление фур на границе с Кыргызстаном

Почему на границе Казахстана и Кыргызстана собралась очередь из фур Фото: gov.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили министра финансов объяснить, с чем связано скопление грузовиков на границе с Кыргызстаном. По предварительной информации, на этом участке границы ожидают пропуска более 370 фур.

Ерулан Жамаубаев заявил, что у министерства не было никаких установок относительно коммерческих грузов.

"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", – отметил министр.

Ранее Ерулан Жамаубаев рассказал о вероятности того, что в 2024 году пересмотрят порог достаточности для изъятия средств из ЕНПФ.

Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления